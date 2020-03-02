Мининфраструктуры не согласовало повышение пассажирских тарифов для «Укрзализныци», фото — "Народна правда

https://racurs.ua/n134542-mininfrastruktury-ne-soglasovalo-povyshenie-passajirskih-tarifov-dlya-ukrzaliznyci.html

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Мининфраструктуры не согласовало решение о повышении тарифов для «Укразализныци» и стоимость проезда пассажирским железнодорожным транспортом с 1 марта не повышалась.

Пока в «Укрзализныцю» документы об их изменении не поступали, а такие тарифы соглашаются правительством.

Индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно — с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Билеты должны были ежемесячно дорожать на 2% и до конца 2020 года цена на проезд должна вырасти на 22%. Однако соответствующий приказ профильным министерством пока не согласован.

В то же время «Укрзализныця» продолжает сетовать на миллиардные убытки от пассажирских перевозок. В этой структуре заявляют, что подорожания билетов не избежать, если государство планирует обновлять парк вагонов.

Кроме того, железнодорожники заявляют о низком уровне компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку льготников. В прошлом году «Укрзализныце» компенсировали 12,8% стоимости проезда этой категории пассажиров.

Последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривались в октябре 2018 года.



