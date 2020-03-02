Коронавирус в Германии заставил министра отказаться от рукопожатия с Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель на фоне распространения коронавируса в стране была вынуждена отказаться от рукопожатия с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, который таким образом напомнил ей о мерах предосторожности из-за Covid-19.

Курьезный момент зафиксировали видеокамеры СМИ: когда канцлер пришла на заседание кризисного комитета по миграции и протянула руку министру, Зеехофер жестом отказался от рукопожатия, дальше раздался смех.

Все правильно, — сказала Меркель и помахала рукой присутствующим в знак приветствия.

Ранее Зеехофер заявил журналистам, что прекратил рукопожатие с чиновниками на фоне вспышки Covid-19.

Напомним, количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии 2 марта выросло до 150 с воскресных 129. Большинство случаев (86) зафиксировано в западном регионе Северный Рейн-Вестфалия.