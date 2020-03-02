У Німеччині глава МВС не потиснув руку Меркель через коронавірус / Фото: Скрін відео

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель на тлі поширення коронавірусу в країні була змушена відмовитися від рукостискання з міністром внутрішніх справ Хорстом Зеехофером, котрий таким чином нагадав їй про запобіжні заходи через Covid-19.

Відповідний момент зафіксували відеокамери ЗМІ: коли канцлер завітала на засідання кризового комітету щодо міграції і простягнула руку міністру, Зеехофер жестом відмовився від рукостискання, далі пролунав сміх.

Все правильно, — сказала Меркель і помахала рукою на знак привітання з присутніми.

Раніше Зеехофер заявив журналістам, що припинив рукостискання з чиновниками на тлі спалаху Covid-19.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині 2 березня зросла до 150 з недільних 129. Більшість випадків (86) зафіксовано у західному регіоні Північний Рейн-Вестфалія.