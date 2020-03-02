Ветераны войны в Приднестровье штурмовали здание правительства в Кишиневе. Фото: point.md

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В Кишиневе ветераны войны в Приднестровье 2 марта устроили штурм здания правительства Молдовы.

Протестующие пришли под офис Кабмина и требовали встречи с представителями власти. Люди скандировали: «Мы народ, Додон предатель», «Кику на помойку», «Долой правительство». Об этом сегодня сообщает point.md.

Во время протеста произошли стычки между митингующими и правоохранителями, которые оцепили вход в здание. Один из активистов разбил стеклянные двери, полиция вывела дебошира из толпы.

Участники акции протеста недовольны, что действующая власть исповедует пророссийский курс страны. Они возмущены словами министра иностранных дел Молдовы Аурелиу Чокоя, который заявил, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря армии Российской Федерации.

Сейчас протестующие блокируют автомобильное движение в Кишиневе. Они призывают правительство начали с ними диалог. Тем временем глава Кабинета министров Молдовы Ион Кику отреагировал на сегодняшний протест у здания правительства в соцсети. В Facebook он призвал всех «к спокойствию и мудрости».

Напомним, летом прошлого года в Молдове бурную реакцию общества вызвало подписание соглашения о коалиции между проевропейским блоком ACUM и пророссийской «Партией социалистов Молдовы».