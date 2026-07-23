Ракурсhttps://racurs.ua/
Обезвреживание мины в Житомирской области, фото: ГСЧС Житомирской области
Противотанковую мину времен Второй мировой обнаружили в реке на Житомирщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215198-protivotankovuu-minu-vremen-vtoroy-mirovoy-obnarujili-v-reke-na-jitomirschine-foto-video.htmlРакурс
На Житомирщині у річці Случ місцеві жителі помітили підозрілий предмет, який виявився міною часів Другої світової війни.
Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба ДСНС Житомирщини.
На місце події прибули фахівці відділення підводного розмінування Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Після обстеження вони вилучили з водойми протитанкову міну часів Другої світової війни та транспортували її до спеціально відведеного місця для подальшого знищення, — розповіли у відомстві.
У ДСНС наголошують — боєприпаси, які десятки років пролежали у землі чи водоймах, залишаються вибухонебезпечними та становлять смертельну загрозу. У разі виявлення підозрілого предмета:
- не наближайтеся та не торкайтеся його;
- не намагайтеся самостійно переміщувати чи розбирати;
- відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших;
- негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.
Читайте также