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Боеприпас времен Второй Мировой войны обнаружили в Киеве, фото: ГСЧС

Киевлянин во время прогулки по парку нашел боеприпас времен Второй мировой (ФОТО)

17 мар 2025, 15:38
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У Києві в парку «Феофанія», розташованому у Голосіївському районі, громадянин під час прогулянки серед опалого листя помітив великий металевий предмет, схожий на боєприпас.

Сапери, які прибули на місце інциденту встановили, що знахідка — це артилерійський снаряд калібру 107 мм, який залишився ще з часів Другої світової війни. Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Піротехніки наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил:

  • не наближатися до них;
  • не торкатися;
  • не намагатися перемістити;
  • негайно повідомити про такі випадки за номером «101».

Боєприпас часів Другої Світової війни виявили у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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