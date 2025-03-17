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Боєприпас часів Другої Світової війни виявили у Києві, фото: ДСНС

Киянин під час прогулянки парком знайшов боєприпас часів Другої світової (ФОТО)

17 бер 2025, 15:38
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У Києві в парку «Феофанія», розташованому у Голосіївському районі, громадянин під час прогулянки серед опалого листя помітив великий металевий предмет, схожий на боєприпас.

Сапери, які прибули на місце інциденту встановили, що знахідка — це артилерійський снаряд калібру 107 мм, який залишився ще з часів Другої світової війни. Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Піротехніки наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил:

  • не наближатися до них;
  • не торкатися;
  • не намагатися перемістити;
  • негайно повідомити про такі випадки за номером «101».

Боєприпас часів Другої Світової війни виявили у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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