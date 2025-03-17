Боєприпас часів Другої Світової війни виявили у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204861-kyyanyn-pid-chas-progulyanky-parkom-znayshov-boieprypas-chasiv-drugoyi-svitovoyi-foto.html

Ракурс

У Києві в парку «Феофанія», розташованому у Голосіївському районі, громадянин під час прогулянки серед опалого листя помітив великий металевий предмет, схожий на боєприпас.

Сапери, які прибули на місце інциденту встановили, що знахідка — це артилерійський снаряд калібру 107 мм, який залишився ще з часів Другої світової війни. Про це сьогодні, 17 березня, повідомила прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Піротехніки наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів слід дотримуватися таких правил: