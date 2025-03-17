Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших країн. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість направлення підрозділів ЗСУ до інших держав.

У період воєнного стану з'єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до ст. 51 статуту ООН. Про це йдеться в законі № 4255-IX. Про підписання ВРУ повідомила у Telegram.

Цей законопроект було допрацьовано з урахуванням пропозицій Зеленського, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 11392, який дозволяє купити російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.