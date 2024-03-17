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Снаряди Першої світової війни виявили в лісі на Волині, фото: ДСНС

На Волині після смертельного інциденту виявили 167 снарядів часів Першої світової (ФОТО)

17 бер 2024, 10:57
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На Волині в лісі біля села Колпитів Володимирського району, де 14 березня на снаряді підірвалися троє чоловіків, виявили та знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 15 березня в межах взаємодії з іншими службами до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки вказаної території від вибухонебезпечних предметів.

Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС перевірили 1600 кв. м території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни, — вказано в повідомленні. — Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку.

Снаряди Першої світової війни виявили в лісі на Волині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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