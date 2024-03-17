Снаряди Першої світової війни виявили в лісі на Волині, фото: ДСНС

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На Волині в лісі біля села Колпитів Володимирського району, де 14 березня на снаряді підірвалися троє чоловіків, виявили та знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 15 березня в межах взаємодії з іншими службами до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки вказаної території від вибухонебезпечних предметів.