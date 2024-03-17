У Новопсковській громаді проблеми з водопостачанням

https://racurs.ua/ua/n193412-okupanty-mojut-zabezpechyty-vodou-okupovanu-v-pershi-dni-gromadu-luganschyny-ova.html

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На Луганщині російські загарбники не можуть забезпечити якісною водою окуповану в перші дні повномасштабної війни Новопсковську громаду на Луганщині, попри те, що там вціліла майже вся критична інфраструктура.

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Про це сьогодні. 17 березня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Якість води там — на вкрай низькому рівні. Її не рекомендують використовувати навіть як технічну. Населення вимушено, здебільшого, вживати воду зі свердловин, в кого вони є, — зазначають в ОВА.

Також в ОВА повідомляють, про отримання Білокуракинською та Лозно-Олександрівською селищними військовими адміністраціями Сватівського району потужних генераторів, котрі після деокупації використовуватимуться для електроживлення об'єктів життєзабезпечення населення у випадку відсутності електроенергії:

для потреб Білокуракинщини передано генератор на причепі потужністю 37 кВт;

Лозно-Олександрівцям надано генератор потужністю 60 кВт.

Генератори передала Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.