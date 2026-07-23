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Знешкодження міни на Житомирщині, фото: ДСНС Житомирщини

Протитанкову міну часів Другої світової виявили в річці на Житомирщині (ФОТО, ВІДЕО)

23 лип 2026, 21:34
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На Житомирщині у річці Случ місцеві жителі помітили підозрілий предмет, який виявився міною часів Другої світової війни.

Про це сьогодні, 23 липня, повідомила прес-служба ДСНС Житомирщини.

На місце події прибули фахівці відділення підводного розмінування Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Після обстеження вони вилучили з водойми протитанкову міну часів Другої світової війни та транспортували її до спеціально відведеного місця для подальшого знищення, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують — боєприпаси, які десятки років пролежали у землі чи водоймах, залишаються вибухонебезпечними та становлять смертельну загрозу. У разі виявлення підозрілого предмета:

  • не наближайтеся та не торкайтеся його;
  • не намагайтеся самостійно переміщувати чи розбирати;
  • відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших;
  • негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.

Знешкодження міни на Житомирщині, фото: ДСНС Житомирщини

Джерело: Ракурс


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