Канал для оккупированных регионов «Дом» будет транслировать развлекательный контент четырех крупнейших медиагруппы Украины, фото — "Телекритика"

https://racurs.ua/n134546-kanal-dlya-okkupirovannyh-regionov-dom-budet-translirovat-razvlekatelnyy-kontent-mediagrupp.html

Ракурс

В Украине с 1 марта начал работать в тестовом режиме телеканал для временно оккупированных территорий «Дом».

Его цель — возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, а также деоккупация сознания наших граждан.

Об этом сказала сегодня на презентации канала его руководитель Юлия Островская.

На начальном этапе канал «Дом» будет транслировать развлекательный контент четырех крупнейших медиагрупп Украины. Заместитель руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что организаторы канала провели переговоры с самыми крупными игроками на телерынке и договорились, что они предоставят бесплатно свой «премиальный контент» — сериалы, спортивные трансляции, собственные программы.

Речь идет о группе каналов StarLightMedia (подконтрольные бизнесмену Виктору Пинчуку), «1+1» (Игорь Коломойский), «Украина» (Ринат Ахметов) и группа каналов «Интер» (Дмитрий Фирташ).

Островская объяснила, что социология свидетельствует: люди устали от политизированного контента и хотят смотреть по телевизору «что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем».

Канал для ОРДЛО запустят на базе UATV. Формат канала — развлекательно-информационный. Среди основных целей телеканала:

создание источника объективной информации об Украине;

развенчание мифов пропаганды об Украине;

пробуждения чувства единства.

Цифровое вещание будет осуществляться из Украины на временно оккупированные территории. Поскольку каналы предоставили контент бесплатно, то он может пока вещаться только на ОРДЛО и Крым, а также не сможет пока выходить на спутнике или в кабельных сетях.

Островская пообещала, что доля собственных программ понемногу будет увеличиваться. Это касается собственных новостей, утренних шоу и ток-шоу.

Среди программ, которые предоставили украинские телеканалы для «Дома», есть и программы студии «Квартал 95». Доля развлекательного контента «Квартала» в настоящее время составляет примерно 15%.