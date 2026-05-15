Виктор Ляшко, фото: Минздрав

Міністерство охорони здоров’я розброньовує частину медпрацівників на запит Міноборони.

Після погодження медиків можуть залучати до лав ЗСУ та інших структур. Про це сьогодні. 15 травня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

За словами Ляшка, бронювання медиків запроваджували для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги:

Питання для чого було бронювання медичних працівників, для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги в тому числі і для військовопоранених, які отримують медичну допомогу в більшості своїх випадках, не буду називати зараз відсотки в відповідних лікарнях в тому числі і в цивільних лікарнях.

Ляшко наголосив, що МОЗ співпрацює з Міноборони та Командуванням медичних сил. За його словами над кожним запитом щодо розбронювання працює мультидисциплінарна команда за участю МОЗ, Міноборони та представників регіонів, «в яких ми розбронювання медичних працівників, для того, щоб вони йшли в лави збройних сил України і не тільки в Збройних сил».

Джерело: ТСН