Декларація Гонтаревої: НАБУ знову закрило справу проти екс-глави Нацбанку

НАБУ знову закрило справу проти Гонтаревої. Фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n134554-deklaraciya-gontarevoyi-nabu-znovu-zakrylo-spravu-proty-eks-glavy-nacbanku.html

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Валерія Гонтарева, колишня глава Національного банку України, більше не є фігурантом кримінального провадження про можливе декларування недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження щодо Гонтаревої через відсутність в її діях складу кримінального правопорушення. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в НАБУ.

Кримінальне провадження було закрито 27 лютого. Воно стосувалося декларації Гонтаревої за 2016 рік. Тоді Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) заявило, що екс-глава Нацбанку не вказала в декларації дохід на суму 57 тис. грн.

Це вже не перше кримінальне провадження щодо Гонтаревої. У 2018 році проти неї вже було відкрито кримінальне провадження через те, що вона нібито не задекларувала в 2016 році поїздку на Мальдіви, яка коштувала майже 250 тис. грн.

На той час глава Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала майже 57 млн грн доходів і 2,65 млн дол. заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня 2019 року згорів будинок колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої. Правоохоронці вважають, що причиною пожежі стала кинута через паркан у двір пляшка із запальною сумішшю. Існують ще дві версії — коротке замикання та пуск ракети.