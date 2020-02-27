Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134346-koronavirus-v-rossii-gospitalizirovana-devushka-vernuvshayasya-iz-italii.html

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Китайским коронавирусом продолжают болеть все больше европейцев. За пределами Китая насчитывается уже более 3 тыс. случаев инфицирования, из них около 500 — в Италии.

Так, после поездки в Италию в России была госпитализирована девушка с симптомами ОРВИ. В связи с повышенной осторожностью ее проверят на коронавирус, сообщает пресс-центр правительства Воронежской области в четверг, 27 февраля.

Параллельно будет проведено исследование на грипп. Люди, контактировавшие с пациенткой, будут взяты под наблюдение эпидемиологов.

Также о новых случаях инфицирования сообщают в Британии. Там коронавирусом заболели еще два человека, общее количество инфицированных в стране — 15. Кроме того, есть новый заболевший и в Женеве (Швейцария) и Валенсии (Испания).

В Иране сообщается об еще трех погибших и двух зараженных, в Кувейте — 17 новых инфицированных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как известно, по состоянию на 27 февраля коронавирус стал причиной смерти уже 2 тыс. 801 человека. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 2 тыс. 641 человек. Общее количество зараженных — более 82 тыс.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины подтвердило инфицирование коронавирусом 26-летней украинки. Ее состояние стабильное.