Александр Данилюк, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n134345-byl-izbran-nepravilnyy-podhod-eks-sekretar-snbo-daniluk-o-sisteme-vlasti-zelenskogo.html

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Президент Украины Владимир Зеленский чрезмерно фокусируется на темах, которые несвойственны его должности и в парламентско-президентской республике относятся к сфере ответственности правительства: текущей экономической и социальной политике.

Такое мнение бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк озвучил в интервью изданию НВ.

По словам Данилюка, причина этой ситуации заключается в том, что еще прошлым летом, когда формировалась команда новой власти, «был избран неправильный подход».

Уже тогда было решено построить пирамиду ответственности с Зеленским во главе. Хитроумные товарищи внушали ему, что только так и должно быть, и он должен принимать все решения, — отметил бывший секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что президент прежде всего должен заниматься вопросами безопасности и международной политики.

К сожалению, вопрос нацбезопасности так и не получил должной приоритетности, — отметил Данилюк.

Секретарем СНБО Данилюк был в период с 28 мая по 30 сентября 2019 года.

Напомним, Зеленский во время пресс-марафона в Kyiv Food Market 10 октября рассказал об обстоятельствах, при которых было подписано заявление Данилюка об отставке.