Було обрано неправильний підхід — екс-секретар РНБО Данилюк про систему влади Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n134345-bulo-obrano-nepravylnyy-pidhid-eks-sekretar-rnbo-danyluk-pro-systemu-vlady-zelenskogo.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський надмірно фокусується на тих темах, які невластиві його посаді й у парламентсько-президентській республіці відносяться до сфери відповідальності уряду: поточній економічній та соціальній політиці.
Таку думку колишній очільник Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк озвучив в інтерв’ю виданню НВ.
За словами Данилюка, причина цієї ситуації полягає в тому, що ще минулого літа, коли формувалася владна команда, «було обрано неправильний підхід».
Вже тоді було вирішено побудувати піраміду відповідальності із Зеленським на чолі. Хитромудрі товариші вселяли йому, що тільки так і повинно бути, і він повинен приймати всі рішення, — зазначив колишній секретар РНБО.
Данилюк наголошує, що президент передусім має займатися питаннями безпеки та міжнародної політики.
На жаль, питання нацбезпеки так і не отримало належної пріоритетності, — наголосив Данилюк.
Секретарем РНБО Данилюк був у період з 28 травня по 30 вересня 2019 року.
Нагадаємо, Зеленський під час прес-марафону в Kyiv Food Market 10 жовтня розповів про обставини, за яких було підписано заяву Данилюка про відставку.