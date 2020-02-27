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Ракурс
Олександр Данилюк, фото: LIGA.net

Було обрано неправильний підхід — екс-секретар РНБО Данилюк про систему влади Зеленського

27 лют 2020, 11:25
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Президент України Володимир Зеленський надмірно фокусується на тих темах, які невластиві його посаді й у парламентсько-президентській республіці відносяться до сфери відповідальності уряду: поточній економічній та соціальній політиці.

Таку думку колишній очільник Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк озвучив в інтерв’ю виданню НВ.

За словами Данилюка, причина цієї ситуації полягає в тому, що ще минулого літа, коли формувалася владна команда, «було обрано неправильний підхід».

Вже тоді було вирішено побудувати піраміду відповідальності із Зеленським на чолі. Хитромудрі товариші вселяли йому, що тільки так і повинно бути, і він повинен приймати всі рішення, — зазначив колишній секретар РНБО.

Данилюк наголошує, що президент передусім має займатися питаннями безпеки та міжнародної політики.

На жаль, питання нацбезпеки так і не отримало належної пріоритетності, — наголосив Данилюк.

Секретарем РНБО Данилюк був у період з 28 травня по 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський під час прес-марафону в Kyiv Food Market 10 жовтня розповів про обставини, за яких було підписано заяву Данилюка про відставку.


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