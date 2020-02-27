Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n134346-koronavirus-v-rosiyi-gospitalizovano-divchynu-yaka-povernulasya-z-italiyi.html

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Китайським коронавірусів продовжують хворіти все більше європейців. За межами Китаю налічується вже більше 3 тис. випадків інфікування, з них близько 500 — в Італії.

Так, після поїздки в Італію в Росії була госпіталізована дівчина з симптомами ГРВІ. У зв’язку з підвищеною обережністю її перевірять на коронавірус, повідомляє прес-центр уряду Воронезької області в четвер, 27 лютого.

Паралельно буде проведено дослідження на грип. Люди, які контактували з пацієнткою, будуть взяті під спостереження епідеміологів.

Також про нові випадки інфікування повідомляють в Британії. Там коронавірусом захворіли ще двоє людей, загальна кількість інфікованих в країні — 15. Окрім того, є новий хворий і в Женеві (Швейцарія) та Валенсії (Іспанія).

В Ірані повідомляється про ще трьох загиблих і двох заражених, в Кувейті — 17 нових інфікованих.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як відомо, станом на 27 лютого коронавірус став причиною смерті вже 2 тис. 801 людини. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 2 тис. 641 осіб. Загальна кількість заражених — понад 82 тис.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України підтвердило інфікування коронавірусом 26-річної українки. Її стан стабільний.