Коронавірус: в Санкт-Петербурзі і в Москві понад 100 осіб у карантині, в Білорусі підтверджено три випадки зараження

Коронавірус. Фото: РІА Новости

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Коронавірус швидко поширюється світом, адже багатьох туристів не лякає інфекція, і вони продовжують активно подорожувати. У Санкт-Петербурзі до лікарні імені Боткіна було госпіталізовано 26 осіб, яких підозрюють у зараженні коронавірусом.

Пацієнти поміщені в карантин, у всіх виявлені симптоми ГРВІ. Про госпіталізацію повідомляє «Россійська газета» з посиланням на інформацію міського комітету з охорони здоров’я.

У повідомленні зазначено, що всі госпіталізовані громадяни недавно прибули з країн, у яких є осередки коронавірусу.

У лікарні передбачено всього 25 індивідуальних боксів для пацієнтів з підозрою на коронавірус. Для 26-го пацієнта довелося дістати додаткове боксове ліжко.

Персонал лікарні входить до пацієнтів у бокси тільки в епідеміологічних костюмах. Карантин триватиме не менше двох тижнів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що лікарі підтвердили перший випадок коронавірусу. Інфекцію було виявлено у москвича, який прилетів із Італії. Госпіталізовано шість родичів і п’ять знайомих хворого. З числа пасажирів рейсу госпіталізовано 13 осіб. У карантин поміщено 83 людини.

Міністерствоохорони здоров’я Білорусі повідомило про три випадки зараження коронавірусом, пише Office Life. Головний санітарний лікар Білорусі Наталія Жукова заявила, що зараження підтверджено з «високим ступенем ймовірності». Проби будуть спрямовані на повторну перевірку в одну з референс-лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Однак, у МОЗ Білорусі заявили, що повністю довіряють результатам досліджень своїх лабораторій.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).