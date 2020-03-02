Контрабанду кокаїну на 90 млн грн викрила СБУ. Фото: Максим Нефьодов

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Служба безпеки України (СБУ) попередила контрабанду понад 30 кг кокаїну з країн Латинської Америки.

Оперативники спецслужби встановили, що в середині лютого в морпорт «Південний» в Одеській області з однієї з південноамериканських країн надійшов вантажний контейнер з автомобілями. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Після поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили 31 брикет з «високоякісним кокаїном» загальною вагою майже 31 кг. Орієнтовна вартість вилученого наркотику на чорному ринку становить понад 90 млн грн.

Було встановлено, що частину ввезеного кокаїну зловмисники планували контрабандою перемістити в країни Євросоюзу.

Трьох учасників угруповання затримали в Києві, серед них — іноземний організатор наркобізнесу. За даними слідства, злочинці планували здійснити ще кілька контрабандних поставок до України у вигляді 500 кг кокаїну.

Затримання відбулося після закладки брикетів з кокаїном в спеціально виготовлену схованку в автомобілі кур'єра для перевезення в ЄС. Зараз тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі в контрабанді наркотиків.

Нагадаємо, раніше в Іспанії затримали субмарину з 3 тис. кг кокаїну.