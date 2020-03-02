Контрабанду кокаина на 90 млн грн разоблачила СБУ. Фото: Максим Нефедов

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Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду более 30 кг кокаина из страны Латинской Америки.

Оперативники спецслужбы установили, что в середине февраля в морпорт «Южный» в Одесской области из одной из южноамериканских стран поступил грузовой контейнер с автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили 31 брикет с «высококачественным кокаином» общим весом почти 31 кг. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке составляет более 90 млн грн.

Было установлено, что часть ввезенного кокаина злоумышленники планировали контрабандой переместить в страны Евросоюза.

Троих участников группировки задержали в Киеве, среди них — иностранный организатор наркобизнеса. По данным следствия, преступники планировали совершить еще несколько контрабандных поставок в Украину в виде 500 кг кокаина.

Задержание произошло после закладки брикетов с кокаином в специально изготовленный тайник в автомобиле курьера для перевозки в ЕС. Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в контрабанде наркотиков.

Напомним, ранее в Испании задержали субмарину с 3 тыс. кг кокаина.