Коронавирус. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134560-koronavirus-kak-zaschititsya-ot-zarajeniya-v-samolete-rekomendacii-uchenyh.html

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Коронавирус очень заразный, хотя медики до сих пор не могут однозначно ответить, каким именно способом передается инфекция. В замкнутом пространстве риск заражения коронавирусом резко повышается. Профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс решил дать несколько полезных советов, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом в самолете.

Профессор рекомендует систематически пользоваться дезинфицирующими влажными салфетками. При этом нужно протирать не только руки, но и предметы, к которым чаще всего прикасаешься, пишет Independent.

Ученый рекомендует протирать салфетками подлокотники, столик и стены вблизи своего места в самолете. Рейнольдс утверждает, что дезинфицирующие влажные салфетки способны уничтожить бактерии и вирусы, которые убить гораздо труднее, чем коронавирус.

Обеззаразить сидения в самолете салфетками не получится, поэтому профессор рекомендует туристам брать с собой специальные моющиеся чехлы.

Необходимо тщательно мыть руки после каждого посещения туалета. Можно также пользоваться гелем-антисептиком, который способен справиться практически с любыми бактериями и вирусами.

А вот масками для лица и перчатками профессор пользоваться не рекомендует, так как эти средства вряд ли смогут защитить от заражения коронавирусом. В большинстве случаев люди неправильно используют маски и перчатки.

Отмечается, что вероятность заражения коронавирусом во время полета ничтожно мала. Кроме этого, авиакомпании в настоящее время усилили процедуры по дезинфекции салонов самолетов.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).