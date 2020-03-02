Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания. Фото: Минобороны

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Вооруженные силы Украины с 1 марта перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Теперь у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Однако стоимость одного приема пищи должна составлять не более 74 грн.

В Минобороны заметили, что реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, которые привычны в гражданской жизни, но ранее были недоступными людям в военной форме.

В оборонном ведомстве отметили, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом.

Также начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС. Качество их питания также хотят привести до уровня боевых подразделений.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерству обороны пришлось в суде доказывать правомерность приказа, который регламентирует процесс реформирования питания в Вооруженных силах Украины.

Как известно, бюджет Минобороны в 2020 году составит 116,1 млрд грн, госгарантии на закупку вооружений и техники запланированы в размере 9 млрд грн, а бюджет Главного управления разведки — 3,5 млрд грн.