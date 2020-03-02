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Все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания. Фото: Минобороны
Обед за 74 грн: боевые части ВСУ перешли на новую систему питанияhttps://racurs.ua/n134559-obed-za-74-grn-boevye-chasti-vsu-pereshli-na-novuu-sistemu-pitaniya.htmlРакурс
Вооруженные силы Украины с 1 марта перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.
В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Теперь у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Однако стоимость одного приема пищи должна составлять не более 74 грн.
В Минобороны заметили, что реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, которые привычны в гражданской жизни, но ранее были недоступными людям в военной форме.
В оборонном ведомстве отметили, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом.
Также начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС. Качество их питания также хотят привести до уровня боевых подразделений.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерству обороны пришлось в суде доказывать правомерность приказа, который регламентирует процесс реформирования питания в Вооруженных силах Украины.
Как известно, бюджет Минобороны в 2020 году составит 116,1 млрд грн, госгарантии на закупку вооружений и техники запланированы в размере 9 млрд грн, а бюджет Главного управления разведки — 3,5 млрд грн.
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