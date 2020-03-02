Всі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування. Фото: Міноборони

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Збройні сили України з 1 березня перейшли на нову систему харчування по каталогу продуктів.

В оновленому меню тепер понад 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Тепер у військовослужбовців з’явилася можливість обрати собі обіди, сніданки та вечері на свій смак і по сезону. Проте вартість одного прийому їжі повинна становити не більше 74 грн.

У Міноборони зазначили, що реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості в забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, які звичні у цивільному житті, але раніше були недоступними людям у військовій формі.

В оборонному відомстві додали, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним фактором і додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України загалом.

Також розпочато експеримент з малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС. Якість їхнього харчування також хочуть привести до рівня бойових підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерству оборони довелося в суді доводити правомірність наказу, який регламентує процес реформування харчування в Збройних силах України.

Як відомо, бюджет Міноборони в 2020 році складе 116,1 млрд грн, держгарантії на закупівлю озброєнь і техніки заплановані в розмірі 9 млрд грн, а бюджет Головного управління розвідки — 3,5 млрд грн.