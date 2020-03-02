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Всі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування. Фото: Міноборони
Обід за 74 грн: бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчуванняhttps://racurs.ua/ua/n134559-obid-za-74-grn-boyovi-chastyny-zsu-pereyshly-na-novu-systemu-harchuvannya.htmlРакурс
Збройні сили України з 1 березня перейшли на нову систему харчування по каталогу продуктів.
В оновленому меню тепер понад 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Тепер у військовослужбовців з’явилася можливість обрати собі обіди, сніданки та вечері на свій смак і по сезону. Проте вартість одного прийому їжі повинна становити не більше 74 грн.
У Міноборони зазначили, що реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості в забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, які звичні у цивільному житті, але раніше були недоступними людям у військовій формі.
В оборонному відомстві додали, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним фактором і додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України загалом.
Також розпочато експеримент з малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС. Якість їхнього харчування також хочуть привести до рівня бойових підрозділів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерству оборони довелося в суді доводити правомірність наказу, який регламентує процес реформування харчування в Збройних силах України.
Як відомо, бюджет Міноборони в 2020 році складе 116,1 млрд грн, держгарантії на закупівлю озброєнь і техніки заплановані в розмірі 9 млрд грн, а бюджет Головного управління розвідки — 3,5 млрд грн.
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