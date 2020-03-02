Коронавірус. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134560-koronavirus-yak-zahystytysya-vid-zarajennya-u-litaku-rekomendaciyi-vchenyh.html

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Коронавірус дуже заразний, хоча медики досі не можуть однозначно відповісти, яким саме способом передається інфекція. У замкнутому просторі ризик зараження коронавірусом різко підвищується. Професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс вирішив дати кілька корисних порад, які допоможуть знизити ризик зараження коронавірусом у літаку.

Професор рекомендує систематично користуватися дезінфікуючими вологими серветками. При цьому потрібно протирати не тільки руки, але й предмети, до яких найчастіше торкаєшся, пише Independent.

Вчений рекомендує протирати серветками підлокітники, столик і стіни поблизу свого місця у літаку. Рейнольдс стверджує, що дезінфікуючі вологі серветки здатні знищити бактерії і віруси, які вбити набагато важче, ніж коронавірус.

Знезаразити сидіння у літаку серветками не вийде, тому професор рекомендує туристам брати з собою спеціальні чохли, що миються.

Необхідно ретельно мити руки після кожного відвідування туалету. Можна також користуватися гелем-антисептиком, який здатний впоратися практично з будь-якими бактеріями і вірусами.

А ось масками для обличчя і рукавичками професор користуватися не рекомендує, тому що ці засоби навряд чи зможуть захистити від зараження коронавірусом. У більшості випадків люди неправильно використовують маски і рукавички.

Відзначається, що ймовірність зараження коронавірусом під час польоту мізерно мала. Крім цього, авіакомпанії зараз посилили процедури із дезінфекції салонів літаків.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).