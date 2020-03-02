Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n134562-koronavirus-v-mire-uje-90-tys-zarajennyh-10-tys-za-predelami-kitaya.html

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Китайский коронавирус зафиксирован уже в более 70 странах мира. Общее количество зараженных SARS-CoV-2 превысило 90 тыс. человек.

По последним данным, в Китае насчитывается 80 тыс. 26 инфицированных, за пределами Китая — 10 тыс. 229 заболевших в 72 странах. Об этом сообщает BNO News в Twitter.

Общее количество зараженных — 90 тыс. 225 человек. Также в Китае зафиксированы 2 тыс. 912 смертей от коронавируса. За пределами Китая от COVID-19 погибло 170 человек.

За пределами Китая больше всего зараженных — в Южной Корее (4 тыс. 335), Италии (2 тыс. 36) и Иране (1 тыс. 501). За последние сутки в Италии подтвердили 340 новых случаев инфицирования коронавирусом и 18 смертей. Общее количество погибших в стране — 52 человека.

Также сообщается о четырех новых случая инфицирования в Соединенных Штатах Америки. Всего там 92 зараженных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, ранее стало известно, что первые случаи инфицирования зафиксировали еще в четырех странах — Иордании, Латвии, Сенегале и Тунисе. Таджикистан из-за эпидемии коронавируса сообщил, что не будет пускать на территорию страны граждан 35 стран, в том числе США, Британии, Китая, Ирана и Японии.