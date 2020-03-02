Фігуристка Баюл не змогла відсудити в України 50 млн доларів

Фігуристка Баюл не змогла відсудити в України 50 млн дол. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n134565-figurystka-baul-ne-zmogla-vidsudyty-v-ukrayiny-50-mln-dolariv.html

Ракурс

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл програла в американському суді апеляцію на свій позовом до України. Вона не змогла відсудити в України 50 млн дол.

Баюл скаржилася на несумлінність України та використання її імені третіми особами. Через чотири роки після подачі позову фігуристкою суд США відхилив це клопотання. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

Баюл у 2016 році звернулася до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до України про стягнення 50 млн дол. Серед інших відповідачів були вказані Джозеф Чарльз Лемір і дві компанії з Делавера та Британських Віргінських островів. Вона скаржилася на порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з нею, і передачі права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетними третім особам.

За результатами розгляду письмових пояснень сторін Окружний суд Центрального округу Каліфорнії 18 червня 2018 року прийняв рішення на користь держави Україна, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду. Суд визнав, що виключення для застосування імунітету відсутні, а вимоги позивача до держави безпідставні, а тому підлягають відхиленню.

Оксана та її адвокати цим не задовольнилися та подали апеляцію. У минулий четвер Апеляційний суд Дев’ятого округу США прийняв рішення, яким підтримав позицію держави і відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл, — додав Малюська.

Оксана Баюл — українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України (1994 рік).

Нагадаємо, український важкоатлет Олексій Торохтій позбавлений звання олімпійського чемпіона, яке він завоював на Олімпіаді в Лондоні, що проходила в 2012 році. Результат українця анульований, а сам він дискваліфікований.