Фигуристка Баюл не смогла отсудить у Украины 50 млн долларов

Фигуристка Баюл не смогла отсудить у Украины 50 млн долл. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n134565-figuristka-baul-ne-smogla-otsudit-u-ukrainy-50-mln-dollarov.html

Ракурс

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл проиграла в американском суде апелляцию по своему иску к Украине. Она не смогла отсудить у Украины 50 млн долл.

Баюл жаловалась на недобросовестность и использование ее имени третьими лицами. Спустя четыре года после подачи иска фигуристкой суд США отклонил данное ходатайство. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Баюл в 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании 50 млн долл. Среди других ответчиков были указаны Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов. Она жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с ней, и передаче права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению.

Оксана и ее адвокаты этим не удовлетворились и подали апелляцию. В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа США принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл, — добавил Малюська.

Оксана Баюл — украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины (1994 год).

Напомним, украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен звания олимпийского чемпиона, которое он завоевал на Олимпиаде в Лондоне, проходившей в 2012 году. Результат украинца аннулирован, а сам он дисквалифицирован.