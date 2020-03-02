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В Китае больному коронавирусом пересадили легкие. Фото: AP

Излечили по-новому: в Китае больному коронавирусом пересадили легкие

2 мар 2020, 21:57
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Китайский коронавирус стал причиной смерти более 3 тыс. человек, но зафиксированы и удачные случаи излечения. На востоке Китая провели хирургическую операцию по пересадке легких для пациента, зараженного коронавирусом нового типа COVID-19.

Легкие пересадили пациенту, который переболел коронавирусом, но получил сильные повреждения дыхательного органа в результате болезни. Уникальную операцию провели в Народной больнице города Уси провинции Цзянсу, пишет «Синьхуа».

Операция длилась пять часов. Доктора выполнили полную замену пораженных болезнью легких 59-летнего пациента здоровыми легкими от донора.

У 59-летнего пациента подтвердили коронавирус 26 января. После долгого лечения тест на коронавирус у пациента был отрицательный, но болезнь сильно повредила его легкие.

Замдиректора больницы Чэнь Цзинъюй отметил, что операция была рискованной, поскольку хирурги должны были оставаться в комнате с низким давлением в течение всей операции, а это сложно как физически, так и психологически.

Пациент в настоящее время находится в стабильном состоянии, трансплантированные легкие стабильно насыщаются кислородом, сообщили в больнице.

Как сообщалось, китайский коронавирус зафиксирован уже в более 70 странах мира. Общее количество зараженных SARS-CoV-2 превысило 90 тыс. человек, из них более 10 тыс. — за пределами Китая.


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