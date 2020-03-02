У Китаї хворому коронавірусом пересадили легені. Фото: AP

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Китайський коронавірус став причиною смерті понад 3 тис. осіб, але зафіксовані й вдалі випадки лікування. На сході Китаю провели хірургічну операцію з пересадки легенів для пацієнта, зараженого коронавірусом нового типу COVID-19.

Легкі пересадили пацієнтові, який перехворів коронавірусом, але отримав сильні пошкодження дихального органу внаслідок хвороби. Унікальну операцію провели в Народній лікарні міста Усі провінції Цзянсу, пише «Сіньхуа».

Операція тривала п’ять годин. Лікарі виконали повну заміну уражених хворобою легенів 59-річного пацієнта здоровими легенями від донора.

У 59-річного пацієнта підтвердили коронавірус 26 січня. Після довгого лікування тест на коронавірус у пацієнта був негативний, але хвороба сильно пошкодила його легені.

Заступник директора лікарні Чень Цзін’юй зазначив, що операція була ризикованою, оскільки хірурги мали залишатися в кімнаті з низьким тиском протягом всієї операції, а це складно як фізично, так і психологічно.

Пацієнт наразі перебуває в стабільному стані, трансплантовані легені стабільно насичуються киснем, повідомили в лікарні.

Як повідомлялося, китайський коронавірус зафіксований вже в понад 70 країнах світу. Загальна кількість заражених SARS-CoV-2 перевищила 90 тис. осіб, з них понад 10 тис. — за межами Китаю.