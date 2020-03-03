Коронавирус распространяется по миру. Карта: Global Cases by Johns Hopkins

https://racurs.ua/n134566-kitayskiy-koronavirus-v-marokko-zafiksirovali-pervyy-sluchay-zarajeniya-vozroslo-chislo.html

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Китайский коронавирус SARS-Cov-2 убил уже шесть человек в Соединенных Штатах Америки.

Всего в США зафиксировали 101 случай инфицирования. В штате Калифорния насчитали 20 случаев заражения коронавирусом, в Вашингтоне — 18 случаев. Всего заражение зафиксировали в более чем 10 штатах. Чрезвычайное положение объявили в городе Редмонд (штат Вашингтон) и Сан-Антонио (штат Техас). В Редмонде находится всемирная штаб-квартира Microsoft, город расположен всего в 4 милях от Киркленда, штат Вашингтон. Об этом 3 марта сообщает BNOnews в Twitter.

Первый случай заражения зафиксировали в Марокко, новые случаи обнаружили в Австралии, Пакистане, Эквадоре. Количество жертв нового типа коронавируса во всем мире достигло 3 тыс. 123 человек. В Китае от болезни умерли 2 тыс. 943 человека, в других странах мира — 180 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом SARS-Cov-2 в мире сейчас выросло до 90 тыс. 927 человек. За пределами КНР заболели 10 тыс. 776 человек. Кроме того, возросло количество инфицированных в Иране — до 1 тыс. 501 человека.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 2 марта китайский коронавирус зафиксировали в более 70 странах мира. Общее количество зараженных SARS-CoV-2 превысило 90 тыс. человек. Также в КНР зафиксировано 2 тыс. 912 смертей от коронавируса. За пределами Китая от него погибли 170 человек.