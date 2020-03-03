Росія причетна до військових злочинів у Сирії – ООН. Фото: slovoidilo.ua

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Російська Федерація причетна до військових злочинів у Сирії. Фахівці ООН вперше прямо викрили російських військових у скоєнні військових злочинів.

Незалежна комісія ООН, яка розслідує потенційні військові злочини в Сирії, виявила факти причетності РФ до авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних жителів, включаючи жінок та дітей. Про це повідомляє газета The Guardian.

Встановлено, що 22 липня 2019 року російська авіація розбомбила ринок в місті Мааррат-ен-Нууман, а 16 серпня житловий будинок у населеному пункті Хас. Було здійснено кілька нальотів бойових літаків РФ, внаслідок другої хвилі бомбардувань загинули співробітники рятувальних служб, які надавали допомогу потерпілим. У Мааррат-ен-Нууман загинули 43 особи, серед них — троє дітей. Жертвами ударів по Хасу стали 20 осіб, серед них восьмеро жінок та четверо дітей.

У звіті експертів ООН йдеться про те, що ті опрацювали показання свідків, відеозаписи, електронні зображення, а також повідомлення спостерігачів за польотам та перехоплення радіопереговорів.

У кожному з інцидентів російські ВПС не переслідували конкретні військові цілі, що являє собою військовий злочин, — йдеться у звіті.

Експерт з вашингтонського інституту Близького Сходу Чарльз Лістер вже назвав цей висновок комісії ООН «виключно важливою» подією.

Нагадаємо, 21 січня 2020 року Росія завдала низку авіаударів на північному заході Сирії. Унаслідок бомбардувань тоді загинули близько 40 осіб. Наприклад, у селищі Кфар Таал, яке розташоване на заході від Алеппо, загинула ціла сім’я із восьми осіб, шестеро з яких були дітьми.