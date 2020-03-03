Россия причастна к военным преступлениям в Сирии – ООН. Фото: slovoidilo.ua

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Российская Федерация причастна к военным преступлениям в Сирии. Специалисты ООН впервые прямо уличили российских военных в совершении военных преступлений.

Независимая комиссия ООН, которая расследует потенциальные военные преступления в Сирии, выявила факты причастности РФ к авиаударам, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей. Об этом сообщает газета The Guardian.

Установлено, что 22 июля 2019 года российская авиация разбомбила рынок в городе Мааррат-эн-Нууман, а 16 августа жилой дом в населенном пункте Хас. Было совершено несколько налетов боевых самолетов РФ, в результате второй волны бомбардировок погибли сотрудники спасательных служб, которые оказывали помощь пострадавшим. В Мааррат-эн-Нууман погибли 43 человека, среди них — три ребенка. Жертвами ударов по Хасу стали 20 человек, среди них восемь женщин и четыре ребенка.

В отчете экспертов ООН говорится о том, что те проработали показания свидетелей, видеозаписи, электронные изображения, а также сообщения наблюдателей по полетам и перехват радиопереговоров.

В каждом из инцидентов российские ВВС не преследовали конкретные военные цели, что представляет собой военное преступление, — говорится в отчете.

Эксперт из вашингтонского института Ближнего Востока Чарльз Листер уже назвал этот вывод комиссии ООН «исключительно важным» событием.

Напомним, 21 января 2020 года Россия нанесла ряд авиаударов на северо-западе Сирии. Вследствие бомбардировок тогда погибли около 40 человек. Например, в поселке Кфар Таал, который расположен на западе от Алеппо, погибла целая семья из восьми человек, шесть из которых были детьми.