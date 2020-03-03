Коронавірус в Україні: правила виклику швидкої допомоги змінено

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134587-koronavirus-v-ukrayini-pravyla-vyklyku-shvydkoyi-dopomogy-zmineni.html

Ракурс

Коронавірус все ж проникнув на територію України і в Міністерстві охорони здоров’я відразу ж відреагували на цей факт. Тепер швидка допомога буде реагувати на виклики людей з високою температурою і симптомами, характерними для коронавірусу.

Таку заяву зробив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Луфер під час сьогоднішнього брифінгу.

За словами Луфера, наразі вносяться зміни до порядку виклику швидкої допомоги і лікаря на період, коли в Україні очікуються випадки можливого зараження SARS-CoV-2.

Дані зміни вносяться для того, щоб людина з підозрою на коронавірус знаходилася вдома в очікуванні лікаря, а не добиралася самостійно до поліклініки у громадському транспорті, створюючи загрозу для оточуючих.

Луфер стверджує, що медики швидкої допомоги вже ознайомлені з планом дій на випадок спалаху коронавірусу в Україні.

В інфекційних лікарнях підготовлені окремі ліжка для розміщення заражених коронавірусом, а лікарі ознайомлені з планом дій на випадок появи хворих на COVID-19.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко офіційно підтвердив перший випадок зараження коронавірусом в Україні. Чоловік із Чернівців, у якого був виявлений коронавірус, приїхав на автомобілі з Румунії. До цього чоловік знаходився в Італії.