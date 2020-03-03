Коронавирус в Украине: правила вызова скорой помощи изменены

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус все же проник на территорию Украины и в Министерстве здравоохранения сразу же отреагировали на данный факт. Теперь скорая помощь будет реагировать на вызовы людей с высокой температурой и симптомами, характерными для коронавируса.

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер во время сегодняшнего брифинга.

По словам Луфера, в настоящее время вносятся изменения в порядок вызова скорой помощи и врача на период, когда в Украине ожидаются случаи возможного заражения SARS-CoV-2.

Данные изменения вносятся для того, чтобы человек с подозрением на коронавирус находился дома в ожидании врача, а не добирался самостоятельно до поликлиники в общественном транспорте, создавая угрозу для окружающих.

Луфер утверждает, что медики скорой помощи уже ознакомлены с планом действий в случае вспышки коронавируса в Украине.

В инфекционных больницах подготовлены отдельные кровати для размещения зараженных коронавирусом, а врачи ознакомлены с планом действий на случай появления больных COVID-19.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко официально подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина из Черновцов, у которого был обнаружен коронавирус, приехал на автомобиле из Румынии. До этого мужчина находился в Италии.