Коронавирус обнаружили в Украине — официально, фото — Суспильне

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Ракурс

Первый случай коронавируса COVID-19 в Украине обнаружили в Черновцах.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на авто из Румынии. Туда он прилетел из Италии.

Мужчина госпитализирован.

Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас эти люди находятся в режиме самоизоляции, — заявил Ляшко.

Госпитализация больного состоялась 29 февраля, а 1 марта медики провели лабораторные исследования. Он жалуется на лихорадку и сухой кашель.

Вместе с больным в Украину вернулась его жена. При въезде в Украину на границе у супругов проверили температуру. Симптомов болезни сначала не было. Но дома жители Черновицкой области сначала находились на самоизоляции. Впоследствии они заметили дополнительные симптомы, похожие на коронавирус, и обратились за помощью.

За мужчиной выехала специальная бригада и доставила в инфекционную больницу. Ляшко рассказал, что контактные лица находятся в режиме самоизоляции. Всего на двухнедельной обсервации будет находиться 35 человек.

Он также сообщил, что среди эвакуированных в Новых Санжарах коронавирус не обнаружили. Обсервация этих лиц заканчивается в четверг, 5 марта.

Вчера «Ракурс» сообщал, что в Украине на сегодня есть 3 тыс. тестов для исследования на наличие коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека, но пока провели только 10 исследований в рамках разработанного Минздравом алгоритма.