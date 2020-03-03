Коронавірус виявили у першого українця — офіційно, фото — Суспільне

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Ракурс

Перший випадок коронавірусу COVID-19 в Україні виявили у Чернівцях.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на авто з Румунії. Туди він прилетів з Італії.

Чоловік госпіталізований.

Контактних осіб небагато, вони всі відомі епідеміологам, зараз ці люди перебувають в режимі самоізоляції, — заявив Ляшко.

Госпіталізація хворого відбулася 29 лютого, а 1 березня медики провели лабораторні дослідження. Він скаржиться на лихоманку і сухий кашель.

Разом із хворим в Україну повернулася його дружина. При в’їзді в Україну на кордоні у подружжя перевірили температуру. Симптомів хвороби спочатку не було. Але вдома мешканці Чернівеччини перебували на самоізоляції. Згодом вони помітили додаткові симптоми, схожі на коронавірус, і звернулися по допомогу.

За чоловіком виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні. Ляшко розповів, що контактні особи перебувають у режимі самоізоляції. Всього на двотижневій обсервації перебуватиме 35 осіб.

Він також повідомив, що серед евакуйованих у Нових Санжарах коронавірусу не виявили. Обсервація цих осіб закінчується в четвер, 5 березня.

Учора «Ракурс» повідомляв, що Україна станом на сьогодні має тестів на 3 тис. досліджень на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі людини, але проведено тільки 10 досліджень в рамках розробленого МОЗ алгоритму.