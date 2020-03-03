Вакарчук про мінські угоди: Глухий кут, що роз’їдає суверенітет України

https://racurs.ua/ua/n134576-vakarchuk-nazvav-minski-ugody-gluhym-kutom-scho-roz-yidaie-suverenitet-ukrayiny.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, нардп від фракції «Голос», під час сьогоднішнього виступу за трибуною Верховної Ради розкритикував мінські угоди, назвавши їх глухим кутом.

Вже два президенти виграли і один програв вибори на обіцянках повернути мир в Україну та повернути окуповані території. Але на шостий рік українсько-російської війни все більше людей усвідомлює, що цей процес довгий та клопітний та позбуваються ілюзій, — заявив нардеп.

На його думку, мінські угоди не дають відповіді на те, як повернути території та принести мир на українських умовах.

Мінські угоди вбивають: за час їх підписання загинуло більше людей, аніж до цього. Мінські угоди створюють ілюзії, тому що формально надають майданчик для переговорів, на якому нічого не відбувається. Мінські угоди роз’їдають український суверенітет, тому що прописані так, що якщо Україна їх виконає, то може втратити державу як таку, — зазначив Вакарчук.

Він також додав, що ці угоди були підписані, щоб зупинити гарячу фазу війни і наразі виконали свою функцію.

П’ять років з дня підписання показали, що Мінськ — це глухий кут, — резюмував лідер партії «Голос».

Натомість Вакарчук запропонував реалізувати альтернативний проект — «План холодної деокупації», розроблений його політсилою.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 березня продовжила у другому читанні розглядати проект закону № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».