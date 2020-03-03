Вакарчук о минских соглашениях: Тупик, разъедающий суверенитет Украины

https://racurs.ua/n134576-vakarchuk-nazval-minskie-soglasheniya-tupikom-razedauschim-suverenitet-ukrainy.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, нардп от фракции «Голос», во время сегодняшнего выступления за трибуной Верховной Рады, раскритиковал минские соглашения, назвав их тупиком.

Уже два президента выиграли и один проиграл выборы на обещаниях вернуть мир Украине и вернуть оккупированные территории. Но на шестой год украинско-российской войны все больше людей осознает, что этот процесс долгий и хлопотный и избавляются иллюзий, — заявил нардеп.

По его мнению, минские соглашения не дают ответа на то, как вернуть территории и принести мир на украинских условиях.

Минские соглашения убивают: за время их подписания погибло больше людей, чем до этого. Минские соглашения создают иллюзии, так как формально предоставляют площадку для переговоров, на которой ничего не происходит. Минские соглашения разъедают украинский суверенитет, потому что прописаны так, что если Украина их выполнит, то может потерять государство как таковое, — отметил Вакарчук.

Он также добавил, что эти соглашения были подписаны, чтобы остановить горячую фазу войны и сейчас выполнили свою функцию.

Пять лет со дня подписания показали, что Минск — это тупик, — резюмировал лидер партии «Голос».

Вакарчук также предложил реализовать альтернативный проект — «План холодной деоккупации», разработанный его политической силой.

Напомним, Верховная Рада 3 марта продолжила во втором чтении рассматривать проект закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».