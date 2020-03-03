Верховная Рада рассматривает правки в законопроект о рынке земли. Фото: slovoidilo.ua

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Верховная Рада 3 марта продолжила 3 втором чтении рассматривать проект закона № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Народные депутаты на последнем заседании рассмотрели 1 тыс. 506 из 4 тыс. 18 поправок в закон о рынке земли. Сегодня в первом чтении парламент должен проголосовать за изменения в ст. 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности. Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 2621. Об этом говорится в повестке дня ВРУ, который опубликован на веб-странице парламента.

Также депутаты рассмотрят проект закона № 0019 «О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания относительно общих условий и процедур, организационных мероприятий и финансовых условий реализации программы Danida Business Finance в Украине».

Кроме того, Совет рассмотрит ряд проектов постановлений о проведении парламентских слушаний — № 2789 «Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине», № 3100 «Об основах государственной политики устойчивого развития Украины», № 3027 «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине».

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Народные избранники должны рассмотреть четыре законопроекта и вопросы о Кабинете министров Украины.