Папа Римский Франциск. Фото: Диалог.UA

https://racurs.ua/n134572-papu-rimskogo-proverili-na-zarajenie-koronavirusom.html

Ракурс

Папа Римский Франциск прошел обследование на заражение коронавирусом. В последние дни у понтифика появились симптомы ОРВИ и некоторые СМИ сообщили, что глава Ватикана заразился коронавирусом.

Результаты анализов показали, что у понтифика коронавируса нет. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero. Пресс-служба Ватикана пока не давала комментариев по данному поводу.

Как известно, 28 февраля понтифик пропустил мессу перед Великим постом из-за болезни. Незадолго до этого Папа Римский общался с толпой верующих в итальянском городе Бари. Отмечалось, что многие прихожане были на данном мероприятии в медицинских масках.

После этого в прессе появились сообщения, что понтифик мог заразиться коронавирусом, так как сейчас в Италии бушует эпидемия.

Данные опасения не подтвердились, коронавируса у понтифика нет, а его недомогание связано с простудой.