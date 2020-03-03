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Папа Римский Франциск. Фото: Диалог.UA

Папу Римского проверили на заражение коронавирусом

3 мар 2020, 09:57
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Папа Римский Франциск прошел обследование на заражение коронавирусом. В последние дни у понтифика появились симптомы ОРВИ и некоторые СМИ сообщили, что глава Ватикана заразился коронавирусом.

Результаты анализов показали, что у понтифика коронавируса нет. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero. Пресс-служба Ватикана пока не давала комментариев по данному поводу.

Как известно, 28 февраля понтифик пропустил мессу перед Великим постом из-за болезни. Незадолго до этого Папа Римский общался с толпой верующих в итальянском городе Бари. Отмечалось, что многие прихожане были на данном мероприятии в медицинских масках.

После этого в прессе появились сообщения, что понтифик мог заразиться коронавирусом, так как сейчас в Италии бушует эпидемия.

Данные опасения не подтвердились, коронавируса у понтифика нет, а его недомогание связано с простудой.


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