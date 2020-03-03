Папа Римський Франциск. Фото: Діалог.UA

https://racurs.ua/ua/n134572-papu-rymskogo-pereviryly-na-zarajennya-koronavirusom.html

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Папа Римський Франциск пройшов обстеження на зараження коронавірусом. В останні дні у понтифіка з’явилися симптоми ГРВІ і деякі ЗМІ повідомили, що глава Ватикану заразився коронавірусом.

Результати аналізів показали, що у понтифіка коронавірусу немає. Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero. Прес-служба Ватикану поки не давала коментарів із даного приводу.

Як відомо, 28 лютого понтифік пропустив месу перед Великим постом через хворобу. Незадовго до цього Папа Римський спілкувався з натовпом віруючих в італійському місті Барі. Зазначалося, що багато людей були на цьому заході у медичних масках.

Після цього у пресі з’явилися повідомлення, що понтифік міг заразитися коронавірусом, так як зараз в Італії лютує інфекція.

Дані побоювання не підтвердилися, коронавірусу у понтифіка немає, а його нездужання пов’язано із застудою.