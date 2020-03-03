США озвучили условие снятия с России санкций за аннексию Крыма

Санкции США. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134570-ssha-ozvuchili-uslovie-snyatiya-s-rossii-sankciy-za-anneksiu-kryma.html

Ракурс

США не будут отменять санкций в отношении России, которые были введены за аннексию Крыма. Санкции могут быть сняты лишь в том случае, если Россия покинет Крым и полуостров опять возвратится в состав Украины.

Такое заявление сделал постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает пресс-служба Государственного департамента США.

Американский дипломат также уточнил, что США сохранят санкции против России, которые были введены за конфликт на Донбассе.

Гилмор отметил, что санкции являются дипломатическими рычагами воздействия на противоправные действия России в отношении Украины.

Также дипломат добавил, что США никогда не считали республики Прибалтики частью СССР, так как эти государства были покорены силой. Такой же точки зрения США придерживаются в отношении Крыма, который был аннексирован Россией силой.

Как ранее писал «Ракурс», президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении антироссийских санкций еще на один год.