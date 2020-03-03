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Ракурс
Санкції США. Фото: 112 Україна

США назвали умову зняття з Росії санкцій за анексію Криму

3 бер 2020, 09:29
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США не будуть скасовувати санкцій щодо Росії, які були введені за анексію Криму. Санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія покине Крим і півострів знову повернеться до складу України.

Таку заяву зробив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає прес-служба Державного департаменту США.

Американський дипломат також уточнив, що США збережуть санкції проти Росії, які були введені за конфлікт на Донбасі.

Гілмор зазначив, що санкції є дипломатичними важелями впливу на протиправні дії Росії щодо України.

Також дипломат додав, що США ніколи не вважали республіки Прибалтики частиною СРСР, так як ці держави були скорені силою. Такої ж точки зору США дотримуються відносно Криму, який був анексований Росією силою.

Як раніше писав «Ракурс», президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження антиросійських санкцій ще на один рік.

Джерело: Ракурс


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