США назвали умову зняття з Росії санкцій за анексію Криму

Санкції США. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134570-ssha-nazvaly-umovu-znyattya-z-rosiyi-sankciy-za-aneksiu-krymu.html

Ракурс

США не будуть скасовувати санкцій щодо Росії, які були введені за анексію Криму. Санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія покине Крим і півострів знову повернеться до складу України.

Таку заяву зробив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає прес-служба Державного департаменту США.

Американський дипломат також уточнив, що США збережуть санкції проти Росії, які були введені за конфлікт на Донбасі.

Гілмор зазначив, що санкції є дипломатичними важелями впливу на протиправні дії Росії щодо України.

Також дипломат додав, що США ніколи не вважали республіки Прибалтики частиною СРСР, так як ці держави були скорені силою. Такої ж точки зору США дотримуються відносно Криму, який був анексований Росією силою.

Як раніше писав «Ракурс», президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження антиросійських санкцій ще на один рік.