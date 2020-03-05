У РФ знову «замінували» декілька літаків. Фото: Вісті

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«Мінування» літаків в Росії повторюється вже вдруге за декілька днів.

Повідомлення про нібито мінування трьох літаків надійшли в Росії одне за другим. Спочатку стало відомо про літак А320, що вилетів з аеропорту Шереметьєво, який слідував до Омська. Про це в четвер, 5 березня, ТАСС повідомили в екстрених службах.

Через деякий час стало відомо про ще два випадки «мінування». Так, невідомі заявили про нібито закладені вибухові пристрої на борту літака Airbus А319, який слідував з Санкт-Петербурга до окупованого Сімферополя, та літака «Сухой Суперджет», що прямував із Шереметьєво в Сиктивкар.

На борту літака, що летів до Сімферополя, перебувають 124 людини. Екіпаж спочатку прийняв рішення терміново приземлитися в аеропорту Ростова-на-Дону, але потім вирішив слідувати до пункту призначення. Другий літак маршрут не змінює і направляється до Сиктивкара, де буде проведена перевірка борту.

Екіпаж літака, що летів до Омська, також вирішив не змінювати курс і зробити посадку безпосередньо в аеропорту призначення. Літак приземлився і нині триває висадка пасажирів.

Нагадаємо, чотири авіарейси, які вранці 3 березня вилетіли з російських аеропортів, здійснили екстрені посадки. Два — через повідомлення про мінування, два — через технічні несправності.