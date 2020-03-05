Епідемія коронавірусу: пасажирський лайнер ізолювали біля берегів США

Лайнер Grand Princess, фото: Chilli Head

https://racurs.ua/ua/n134719-epidemiya-koronavirusu-sche-odyn-pasajyrskyy-layner-izoluvaly-bilya-beregiv-ssha.html

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Через спалах коронавірусу біля берегів Каліфорнії (США) ізолювали пасажирський лайнер Grand Princess.

Судно Grand Princess у середині лютого здійснювало круїз по Мексиці. На борту корабля перебували 2,5 тис. людей. Про це повідомляє видання San Francisco Chronicle.

Згодом судно повернулося до Сан-Франциско, де майже всіх пасажирів висадили.

Пізніше у двох з них діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19. У середу один із хворих — 71-річний мешканець передмістя Сакраменто помер.

На той час, як американські чиновники зрозуміли, що обидва пацієнти були колишніми пасажирами Grand Princess і могли підхопити вірус, коли перебували на борту, корабель уже виходив у море у 15-денну поїздку на Гаваї. Цей круїз повинен був закінчитися в Сан-Франциско в суботу, але чиновники скоротили його і наказали судну триматися біля узбережжя Каліфорнії, поки здійснюється оцінка ситуації.

У середу чиновники заявили, що 62 пасажири, які зараз перебувають на судні, також були пасажирами під час лютневого круїзу до Мексики, а тому могли піддатися впливу вірусу.

Встановлено, що 20 людей на борту судна зараз мають симптоми грипу.

На корабель планують доставити щонайменше 200 тестових комплектів для перевірки на коронавірус.

На початку лютого на 14-денний карантин через коронавірус біля берегів Японії потрапив лайнер Diamond Princess, на борту котрого перебували 3,7 тис. пасажирів. Наразі коронавірус виявили у 706 із них, серед них були і громадяни України. Шестеро людей з Diamond Princess померли, 40 — вилікувалися.

На початку лютого у Норвегії під карантин потрапив німецький круїзний лайнер Aida Aura. Проте згодом тести не виявили в його пасажирів цієї небезпечної інфекції, тож карантин зняли.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, в Італії через коронавірус до 15 березня закривають школи.