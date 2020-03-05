У світі триває спалах нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134708-epidemiya-koronavirusu-kilkist-infikovanyh-perevyschyla-95-tys-v-italiyi-sportyvni-zahody.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 вже забрала життя 3 тис. 285 осіб. Загальна кількість виявлених випадків інфікування у світі сягнула 95 тис. 413.

Уряд Італії, де вже зафіксовано понад 3 тис. інфікованих та щонайменше 107 смертей від коронавірусу, розпорядився, щоб всі спортивні заходи до 3 квітня відбувалися без вболівальників на трибунах, повідомляє агентство Associated Press.

Італія, котра наразі є епіцентром захворювання на коронавірус у Європі, також закрила до 15 березня школи для 8,4 млн учнів. До цього до подібних заходів вдалися ще принаймні чотири країни — Японія, Об'єднані Арабські Емірати, Ліван та Ірак.

Також коронавірус вперше виявлено у Словенії, повідомляє видання TheJakartaPost.

У міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що інфікований — «пацієнт віком близько 60 років, який кілька днів тому повернувся з Марокко через Італію».

Зараз він перебуває у лікарні столиці Словенії міста Любляна.

Перші випадки захворювання на новий коронавірус були зафіксовані в місті Ухані, розташованому в центральній частині Китаю, у грудні 2019 року.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан вважає, що спалах нового коронавірусу вже переріс у глобальну пандемію.