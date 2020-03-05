В мире продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n134708-epidemiya-koronavirusa-kolichestvo-inficirovannyh-prevysilo-95-tys-v-italii-sportivnye.html

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 уже унесла жизни 3 тыс. 285 человек. Общее количество обнаруженных случаев инфицирования в мире достигло 95 тыс. 413.

Правительство Италии, где уже зафиксировано более 3 тыс. инфицированных и не менее 107 смертей от коронавируса, распорядилось, чтобы все спортивные мероприятия до 3 апреля проходили без болельщиков на трибунах, сообщает агентство Associated Press.

Италия, которая в настоящее время является эпицентром заболевания коронавирусом в Европе, также закрыла до 15 марта школы для 8,4 млн учащихся. До этого к подобным мерам прибегли еще как минимум четыре страны — Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Ливан и Ирак.

Также коронавирус впервые обнаружен в Словении, сообщает издание TheJakartaPost.

В министерстве здравоохранения страны заявили, что инфицированный — «пациент в возрасте около 60 лет, который несколько дней назад вернулся из Марокко через Италию».

Сейчас он находится в больнице столицы Словении города Любляна.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом были зафиксированы в городе Ухане, расположенном в центральной части Китая, в декабре 2019 года.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что вспышка нового коронавируса уже переросла в глобальную пандемию.