Эпидемия коронавируса: в Италии закрывают все образовательные учреждения

Продолжается эпидемия нового коронавируса, фото:

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В Италии из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV до середины марта закрывают все образовательные учреждения, включая университеты.

Учебные заведения закрываются с 5 марта, сообщает агентство ANSA.

Также Специальный научный комитет по вопросам коронавируса правительства Италии сегодня утром опубликовал ряд указаний, соблюдение которых может остановить распространение коронавируса.

В частности, итальянцев призывают отказаться от привычки обнимать и целовать знакомых, избегать мест скопления людей, не делиться очками и не посещать больницы вместе с больными родственниками.

Тем, кто чувствует у себя симптомы коронавируса, рекомендуется оставаться дома и звонить на правительственную горячую линию. Также людям, которые старше 75-летнего возраста, советуют оставаться дома и «избегать социальных контактов».

Всего в Италии уже зафиксировано 2 тыс. 502 случая инфицирования новым коронавирусом, 79 человек умерли, 160 — вылечились.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, еще три человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах, где недавно был зафиксирован первый в Украине случай инфицирования 2019-nCoV.