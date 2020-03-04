Коронавирус: в Китае озвучены результаты вскрытия жертв COVID-19

Коронавирус. Фото: Ukrainianwall.com

https://racurs.ua/n134669-koronavirus-v-kitae-ozvucheny-rezultaty-autopsii-jertv-covid-19.html

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Коронавирус SARS-CoV-2 в большинстве случаев вызывает коронавирусную пневмонию COVID-19, которая наиболее часто является причиной смерти больных. Китайские патологоанатомы произвели аутопсию нескольких тел жертв коронавируса, чтобы выяснить, какие еще человеческие органы страдают от инфекции.

Результаты вскрытий обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает «Синьхуа».

Ученым удалось определить источники заражения и формы воздействия опасной инфекции на человеческий организм.

При вскрытиях было выяснено, что помимо поражения легких у человека, зараженного коронавирусом, уменьшается размер селезенки, а также происходит деградация и некроз клеток сердечной мышцы.

Следы вируса также были обнаружены в продуктах выделительной системы человека. Это значит, что они могут являться источником заражения.

Медики сделали вывод, что возбудитель инфекции может передаваться при разговоре, кашле, чихании и попадать в дыхательную систему человека вместе с пылью.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).